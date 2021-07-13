Söke'de otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Yenicami Mahallesi Akeller Caddesi üzerinde A.Ç'nin kullandığı 09 AEU 549 plakalı otomobille Ö.Y'nin kullandığı 35 AS 6688 plakalı kamyonet çarpıştı.
Otomobilin sürücüsü A.Ç yaralandı.
Çarpmanın etkisiyle takla atan kamyonet çam ağacını devirdi.
İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan A.Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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