Söke'de pamuk çalıları alev alev yandı
7 saat önce
Söke-Bağarası Karayolu üzerinde bulunan pamuk çalısı toplama merkezinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:08 Kaynak: İHA
Söke- Bağarası
Karayolu üzerinde bulunan pamuk çalısı toplama merkezinde yangın çıktı.
Söke Organize Sanayi Bölgesi
(OSB
)'nde bulunan özel bir firmaya ait pamuk çalısı depolama alanında yangın çıktı. Balyalar halinde bulunan pamuk çalıları alev alev yandı. Kuru çalılar bölgedeki rüzgarın da etkisiyle alevlere teslim olurken; yangına Aydın
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