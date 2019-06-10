Son Dakika Haberleri: Söke'de pamuk çalıları alev alev yandı
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Söke'de pamuk çalıları alev alev yandı

7 saat önce

Söke-Bağarası Karayolu üzerinde bulunan pamuk çalısı toplama merkezinde yangın çıktı.

Söke'de pamuk çalıları alev alev yandı, System.String[]
Söke- Bağarası Karayolu üzerinde bulunan pamuk çalısı toplama merkezinde yangın çıktı.

Söke Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'nde bulunan özel bir firmaya ait pamuk çalısı depolama alanında yangın çıktı. Balyalar halinde bulunan pamuk çalıları alev alev yandı. Kuru çalılar bölgedeki rüzgarın da etkisiyle alevlere teslim olurken; yangına Aydın Büyükşehir Belediye itfaiyesi müdahale etti. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:08 Kaynak: İHA
Bağarası, Söke, 3. Sayfa
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