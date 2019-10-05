Son Dakika Haberleri: Söke'de pamuk hasadı denetimi
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Söke'de pamuk hasadı denetimi

1 saat önce

Aydın'ın Söke ilçesinde Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu başkanlığındaki komisyon, pamuk hasadı denetim çalışmalarına başladı.

Söke'de pamuk hasadı denetimi, System.String[]

Aydın'ın Söke ilçesinde Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu başkanlığındaki komisyon, pamuk hasadı denetim çalışmalarına başladı.

Söke Kaymakamlığı başkanlığında Söke İlçe Tarım Müdürlüğü, Söke Ziraat Odası, Söke Ticaret Borsası ve TARİŞ Söke Pamuk Tarım Satış Kooperatifi temsilcilerinden oluşan "Söke Pamuk Kalitesini Koruma Komisyonu", ilçedeki çırçır işletmelerini ve tarlaları denetleyerek pamukta nem oranlarının ölçümlerini yaptı.

Kaymakam Kurtbeyoğlu, yaptığı açıklamada, pamukta kalitenin korunması amacıyla komisyonun kurulduğunu belirtti. Tek amaçlarının Söke pamuğunun kalitesinin daha yüksek seviyelere çıkması olduğunu aktaran Kurtbeyoğlu, "Özellikle nemli pamuk toplanmasının önüne geçilmesini amaçlıyoruz. Bu sene kontaminasyonu önlemek adına da bir çabamız var. Sentetik karışımın önlenmesi için bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

TARİŞ tesislerindeki incelemelerde pamukta nem oranının belirledikleri değerin de altında olduğunu ve sonuçtan memnun olduklarını aktaran Kurtbeyoğlu, "Ancak bazı işletmelerde 17-18 neme kadar alınacağına dair duyurular yapıldığınıda görüyoruz. Bu çok üzücü. Bu, Söke pamuğuna ihanettir; çok net söylüyorum. Nemli pamuk alınması ve toplanması Söke pamuğuna ihanettir. Kuru pamuk alan tesislere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Kaymakamlığı, Aydın, Söke, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:12 Kaynak: AA
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