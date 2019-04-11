Söke'de Pamuk Sektörü Toplantısı Yapıldı

Söke'de gerçekleşen pamuk sektörü toplantısında sezon öncesi sorunlar ele alındı.

Söke'de gerçekleşen pamuk sektörü toplantısında sezon öncesi sorunlar ele alındı.



Kaymakamlığı himayelerinde Söke TAYEM ev sahipliğinde yapılan toplantıda Söke Tarım ve Orman Müdürlüğü, Söke Ziraat Odası, Söke Ticaret Borsası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince ortaklaşa düzenlenen toplantıda sektörün sorunları konuşuldu. Sabah saatlerinde başlayan toplantıda çeşitli konulardaki oturumlar gün boyu sürdü.



Toplantıya Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Ökdem, Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık, Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürü, TKDK Aydın İl Koordinatörü, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeki Berhuni, Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, Söke Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Nejat Sağel, Söke Ticaret Odası Başkanı Haluk Kutlay ve çiftçiler katıldı.



Toplantılar zincirinde Dünyada ve Türkiye'de pamuk sektörü, Pamuğun geleceği, daha iyi şartlarda pamuğun yetiştirilmesi, bölgemiz için önemi ve çiftçilerin sorunları konu olarak ele alındı. Toplantının açış konuşmasını yapan Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Ökdem; "Aydın'ın 4 Efesi'nden biri olarak kabul edilen pamuk 2018 yılında ilimizde yaklaşık 53 bin hektar alanda 280 bin ton üretilmiştir. Bu üretim miktarı ile Türkiye sıralamasında ikinci sırada yer almaktayız. İlimizde üretilen pamuk miktarının yaklaşık %60'1 Söke İlçemizden temin edilmektedir. İlimiz Ege pamuğu coğrafi işareti bölgesinde yer almaktadır. Ege pamuğu, parlaklığı ve yumuşaklığının fazla olması, boya alma ve iplik olabilme özellikleri ile ön plana çıkmaktadır. İlimizde 1770 ha. alanda pamukta iyi tarım uygulamaları ve 1440 ha. alanda organik tarım yapılmaktadır. Bu sayıların arttırılması için eğitim çalışmalarımız her yıl devam etmektedir. İlimizde 1999 yılında başlayan kütlü pamuk desteklemelerinde 2017 yılında 7004 üreticimize 51.450 hektar alanda yaptıkları pamuk üretimi için 80 krş/kg destek fiyatı üzerinden 234 milyon destekleme ödemesi yapılmıştır. 2018 yılı destekleme ödemeleri ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup, ödemelerin mayıs ayı sonuna kadar yapılabileceği bilgisi alınmıştır" dedi.



Toplantıda konuşan Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu, "Ulusal Pamuk Konseyi toplantılarının önümüzdeki yıllarda Söke'de yapılması en büyük isteklerimden biri. Biz hep üniversite bizim işlerimizle ilgilenmiyor diye bakarız. Üniversite de bu tarım, sanayi sektörü bize niye danışmıyor diye yakınır. Böyle güzel bir ortamda buluşmak güzel. Buradaki toplantıda getirilecek olan öneriler bizim için ufuk açıcı olacak. Benim tespitlerimden biri arazilerin fazla bölünmüş olması. Benim kanaatim odur ki 250 dekardan aşağıdaki tarım bölünmesine kabul edilmemesidir. İhtiyaç fazlası tarım aletleri olması, ihtiyaç fazlası gübre kullanımı, aşırı ilaç kullanımı ve vahşi sulama dediğimiz sistemle fazla su kullanımıdır" dedi.



Moderatörlüğünü gazeteci yazar Naim Özdamar'ın yaptığı Pamuk sektör toplantısına konuşmacı olarak katılan Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balcık, Uluslararası Pamuk Danışmanları Komitesi'ne (ICAC) göre geçtiğimiz sezon 26.8 milyon tona çıkan dünya pamuk üretiminin bu sezon ekim alanlarındaki sınırlı daralma ve su teminindeki zorluklar nedeniyle, %2 azalarak 26.3 milyon ton'a gerilediği, buna karşılık tüketimin 26.8 milyon ton'a çıkarak üretimi geçtiğinin tahmin edildiğini belirtti. - AYDIN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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