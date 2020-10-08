Söke'de pamuk taşıyan traktörlere reflektör uyarısı - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesinde "Reflektör tak görünür ol" projesi kapsamında tören düzenlendi.

Pamukta hasat sezonun başlamasıyla pamuk taşıyan römorkların trafikte oluşturduğu yoğunluk sonucu olası kazaların önüne geçilmesi için 2017 yılında başlatılan "Reflektör tak görünür ol" projesi bu yıl da devam ediyor.

Proje kapsamında Güllübahçe Mahallesinde tören düzenlendi.

Söke Kaymakamı Soner Zeybek, konuşmasında ilçenin önemli bir tarım merkezi olduğunu söyledi.

Römorkların özellikle gece trafikte görünmediğini aktaran Zeybek, "11 bin römork ve 200 hasat makinesi tarımsal olarak faaliyette. Biz trafikte yaşanabilecek sorunları reflektörler ve şeritlerle çözeceğiz. İnşallah 2020 hasat yılı can kaybı olmadan sona erer." dedi.

Traktör kazalarına ilişkin bilgi veren Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Akkurt ise bölgede bu sezonda yaşanan kazaların önemli bölümünün ışıklandırması eksik traktör ve römorklardan kaynaklandığını, üreticilerin bu konuya hassasiyet göstermesini beklediklerini belirtti.

Akkurt, görünürlüğü artıran reflektör ve flaşörlü yanıp sönen ışık sisteminin bulunmasının da üzücü olayları engelleyeceğine işaret etti.

Programda Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri de bir konuşma yaptı.