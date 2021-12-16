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Söke'de park halindeki minibüs alev alev yandı - Son Dakika

Söke'de park halindeki minibüs alev alev yandı

16.12.2021 23:14
Söke'de park halindeki minibüs alev alev yandı

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde park halindeki minibüs alev alev yandı.

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde park halindeki minibüs alev alev yandı. Yangın panik oluştururken İtfaiye ekipleri yangını çevreye sıçramadan söndürdü.

Edinilen bilgiye göre Yenidoğan Mahallesi'nde park halindeki Mustafa A.'ya ait özel minibüs bir anda yanmaya başladı. Çevredekilerin duman ve alevleri görmesiyle müdahale başladı ve itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye ekiplerince yangına müdahale edilirken, ekipler alevlerin çevreye sıçramasını önledi. Yangın heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu.

Motor kısmından çıktığı sanılan yangın sonrasında minibüs kullanılamaz hale geldi. - AYDIN

Söke'de park halindeki minibüs alev alev yandı
Söke'de park halindeki minibüs alev alev yandı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Yenidoğan, Minibüs, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Söke'de park halindeki minibüs alev alev yandı - Son Dakika


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