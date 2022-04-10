Söke'de Polis Atatürk Anıtı'na çelenk sundu - Son Dakika
Üye Girişi

Söke'de Polis Atatürk Anıtı'na çelenk sundu

10.04.2022 11:00
Söke'de Polis Atatürk Anıtı'na çelenk sundu

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 177. Yıldönümü nedeniyle Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 177. Yıldönümü nedeniyle Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Söke İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, Emniyet Müdür Yardımcısı Rasim Demirelli başta olmak üzere Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü mensubu büro amirleri ve polislerin katıldığı tören Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti. Emniyet Müdürü Fatih Demiralp'in çelenk sunumu sonrası tören; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu. - AYDIN

Söke'de Polis Atatürk Anıtı'na çelenk sundu
Söke'de Polis Atatürk Anıtı'na çelenk sundu

YORUMLAR
500
Osmaneli'nde şehitler için mevlit okutuldu Osmaneli'nde şehitler için mevlit okutuldu Son dakika haberleri... Çarşamba'da Polis Haftası kutlandı Son dakika haberleri... Çarşamba'da Polis Haftası kutlandı

Emniyet Müdürlüğü, Atatürk Anıtı, Hisarcık, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Söke'de Polis Atatürk Anıtı'na çelenk sundu - Son Dakika


Son Dakika
10:43 Savaşarak geçen 46 günden sonra hala istediklerine ulaşamadılar! İşte Rus ordusunun başarısızlığının 9 sebebi
10:40 Savaşın 46. günü: Rus lider Putin general değiştirdi! Yetkiler artık Alexander Dvornikov'da
10:38 Dikkatsiz taksi şoförü, yolcuyu otoyolun ortasında düşürdü!
10:13 Türkiye için önemli proje! 52 il ulaşımda birbirine bağlanacak
10:11 Bebekli kadın sürücüye trafikte dehşeti yaşatmıştı! O magandanın görüntüleri ortaya çıktı!
09:43 Bakan Akar'dan çarpıcı açıklama: Mayınlar, NATO'ya ait gemilerin Karadeniz'e girmesi için bırakılmış olabilir
09:12 Takipçileri anlam veremedi! Aleyna Tilki kırılan şişenin yanına yatıp poz verdi
08:40 Münevver Karabulut cinayetinde dikkat çeken gelişme! Acılı baba: Garipoğlu'nun intihar ettiğine inanmıyorum, mezarı açılsın
08:38 Trafik magandası İstanbul'un göbeğinde terör estirdi! Aracında bebeği olan kadın sürücü o anları saniye saniye kaydetti
08:02 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic açıkladı: Türkiye'den Bayraktar TB2 alacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 11:09:49. #1.11#
SON DAKİKA: Söke'de Polis Atatürk Anıtı'na çelenk sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement