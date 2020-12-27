Söke'de restoran sahibiden sağlık çalışanlarına destek - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesinde bir restoran sahibi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ön cephede mücadele eden sağlık çalışanlarına yemek ikram etti.

İlçede restoran işleten Şeref Başar, sağlık çalışanlarına moral vermek amacıyla işletmesinde 100 kişilik yemek hazırlattı.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Başhekimi Hasibe Özgeçen Dinçel ile görüşen Başar, hastanede görev yapan sağlık çalışanlarına yemekleri iletti.

Şeref Başar'ın oğlu Oğuzhan Başar gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bizler için hayatını, sağlığını düşünmeden gecesini gündüzüne katarak çalışan sağlık personelimize biz de kendimizce teşekkür etmek istedik. Bugünümüzü onlara ayırdık ve biraz olsun moral verelim istedik. Sağlık çalışanlarımız için ne yapsak azdır." dedi.