Söke'de şehitler için lokma hayrı - Son Dakika

Söke Belediyesi tarafından Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen hain hava saldırısında şehit düşen askerler için lokma hayrı yapıldı.

Vatandaşlara lokma dağıtan Belediye Başkanı Levent Tuncel, gazetecilere yaptığı açıklamada olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Tuncel, "İnşallah bu savaş durumu bir an önce kesin çözüme kavuşur ve barış ortamı sağlanır. Bizler bir daha ne şehit haberleri ne de yaralı asker veya sivil haberleri almak istemiyoruz. Söke Belediyesi olarak bizler de aziz şehitlerimiz için lokma hayrı yapmayı uygun gördük. Bu kutsal vatanımız için canlarını ortaya koyan vatan şehitlerimize Allahtan rahmet, yaralı askerlerimize ve sivil vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz." dedi.