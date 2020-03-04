Söke'de şehitler için lokma hayrı yapıldı - Son Dakika
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Söke'de şehitler için lokma hayrı yapıldı

6 saat önce

Söke Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için lokma hayrı yaptı.

Söke'de şehitler için lokma hayrı yapıldı, System.String[]

Söke Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için lokma hayrı yaptı.

Beldiye Meydanı'ndaki programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Söke Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Refik Karataş, şehitleri anmak için toplandıklarını belirterek, "Bugün siyaset yapma günü değil, birlik ve beraberlik içinde olma günü. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa, Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Emniyet Müdürü Yalçın Şipal, Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi Dekanı Profesör Fatma Neval Genç, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:14 Kaynak: AA
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