Söke'de servis araçlarına sıkı denetim - Son Dakika

Söke'de servis araçlarına sıkı denetim
12 dakika önce
Söke'de Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından okul servislerine denetim gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 08:58 Kaynak: AA
Söke'de Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından okul servislerine denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde 29 araç kontrol edildi, eksikleri bulunan 4 araca ceza uygulandı.
Okul servislerinde rehber bulunması istenirken öğrencilerin emniyet kemeri takmaları konusunda da uyarılar yapıldı.
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