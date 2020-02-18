Söke'de servis araçlarına sıkı denetim - Son Dakika
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Söke'de servis araçlarına sıkı denetim

12 dakika önce

Söke'de Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından okul servislerine denetim gerçekleştirildi.

Söke'de servis araçlarına sıkı denetim, System.String[]

Söke'de Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından okul servislerine denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde 29 araç kontrol edildi, eksikleri bulunan 4 araca ceza uygulandı.

Okul servislerinde rehber bulunması istenirken öğrencilerin emniyet kemeri takmaları konusunda da uyarılar yapıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 08:58 Kaynak: AA
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