Söke'de sulama birliği personelinin feci ölümü - Son Dakika
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Söke'de sulama birliği personelinin feci ölümü

18.07.2022 21:32
Söke'de sulama birliği personelinin feci ölümü

Aydın'ın Koçarlı Ovası Sulama Birliği bünyesinde görev yapan Aydın Baskın (49) Büyük Menderes Nehri'nde akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.

Aydın'ın Koçarlı Ovası Sulama Birliği bünyesinde görev yapan Aydın Baskın (49) Büyük Menderes Nehri'nde akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Aydın Baskın Söke- Bağarası Karayolu üzeri Büyük Menderes Köprüsü yakınlarında Çatalkaraağaç mevkiinde bulunan ve nehirden su çeken türbinlerin ağzına gelen pislikleri temizlemek istedi. Ancak türbin yatağındaki akıntıya kapılan talihsiz işçi sular arasında Büyük Menderes'te kayboldu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine Jandarma ve Aydın Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri geldi. Su altı dalgıçları tarafından yapılan arama sonrası talihsiz adamın cesedine ulaşıldı. Aydın Büyükşehir itfaiye ekipleri Aydın Baskın'ın cansız bedenini sudan çıkardı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Büyük Menderes Nehri, Büyük Menderes, Koçarlı, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Söke'de sulama birliği personelinin feci ölümü - Son Dakika

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