Söke'de tam kapanma döneminde toplam 338 kişiye, 358 bin 200 TL ceza uygulandı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile birlikte içerisinde Ramazan Bayramı'nın da yer aldığı 17 günlük tam kapanma sürecinde Söke'de de denetim ve kontroller yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Bölgesinde yapılan denetim ve kontrollerde toplam 328 kişiye, 358 bin 200 TL idari pazara cezası uygulandığı açıklandı.

İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada 30 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde; emniyet bölgesinde 19 bin 851 araç, 26 bin 278 kişi ve bin 8 işyerine denetim yapıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 232 kişiye 208 bin 800 TL, Maske kullanımına uymayan 7 kişiye 6 bin 300 TL, karantina ihlali yapan 3 kişiye 9 bin 450 TL, pazar içerisinde sigara içen 2 kişiye bin 800 TL, tedbirlere uymayan 10 işletmeye 31 bin 500 TL olmak üzere toplam 254 kişiye 257 bin 850 TL idari para cezası uygulandı.

Jandarma sorumluluk bölgesinde 2 bin 110 araç, 7 bin 326 kişi ve 386 işyerine denetim uygulandı. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 73 kişiye 65 bin 700 TL, karantina ihlali yapan 10 kişiye 31 bin 500 TL, tedbirlere uymayan 1 işletmeye 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 84 kişiye 100 bin 350 TL idari para cezası uygulandı.

Buna göre Söke ilçesinde toplan 338 kişiye, 358 bin 200 TL para cezası işlemi uygulandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada; "Her bir vatandaşımızın sağlığı riske atılmayacak kadar değerlidir. Vatandaşlarımız kendi ve toplumun sağlığını korumak amacıyla alınan bu tedbirlere mutlaka uymalarını tavsiye eder, sağlıklı günler dileriz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN