Söke'de tarım arazileri drone ile ilaçlanacak - Son Dakika

Projeye, Sarıkemer Mahallesi'nde Hulusi Özbaşatak'ın tarlasındaki zararlı otları drone ile ilaçlayarak başladıklarını aktaran Tanyeri, uygulamayı ilçe genelinde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri , gazetecilere, tarımla teknolojiyi buluşturarak doğru ilaçlama yöntemiyle zamandan ve ilaçtan tasarruf sağlayacaklarını belirtti.

Aydın 'ın Söke ilçesinde, ziraat odası aracılığıyla tarla ve bahçelerde drone ile ilaçlama çalışması başladı.

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