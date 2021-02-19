Söke'de tarım arazileri drone ile ilaçlanacak - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesinde, ziraat odası aracılığıyla tarla ve bahçelerde drone ile ilaçlama çalışması başladı.
Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, gazetecilere, tarımla teknolojiyi buluşturarak doğru ilaçlama yöntemiyle zamandan ve ilaçtan tasarruf sağlayacaklarını belirtti.
Projeye, Sarıkemer Mahallesi'nde Hulusi Özbaşatak'ın tarlasındaki zararlı otları drone ile ilaçlayarak başladıklarını aktaran Tanyeri, uygulamayı ilçe genelinde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.
Kaynak: AA
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