Söke'de tatilciler dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu - Son Dakika
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Söke'de tatilciler dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu

16.07.2022 23:20

Kurban Bayramı tatilini Muğla'nın turistik ilçeleri ile Aydın'ın Didim ilçesinde geçiren tatilciler, dönüş yolunda Söke'de yoğunluğa neden oldu.

Kurban Bayramı tatilini Muğla'nın turistik ilçeleri ile Aydın'ın Didim ilçesinde geçiren tatilciler, dönüş yolunda Söke'de yoğunluğa neden oldu. Polis ve jandarmanın trafik ekipleri, kavşaklarda önlemler alıp sürücülere yönlendirmelerde bulundu.

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Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Didim, Aydın, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Söke'de tatilciler dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Söke'de tatilciler dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu - Son Dakika
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