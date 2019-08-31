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Söke'de Tenis Turnuvası heyecanı başladı

2 saat önce

Kurtuluş Haftası etkinlikleri kapsamında Söke Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Tenis Turnuvası heyecanı başladı.

Söke'de Tenis Turnuvası heyecanı başladı, System.String[]

Kurtuluş Haftası etkinlikleri kapsamında Söke Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Tenis Turnuvası heyecanı başladı. 6 Eylül Parkı spor alanı kortlarında gerçekleşen turnuvanın açılışı yapılırken, turnuva 6 Eylül Cuma günü sona erecek.


Turnuva; çeşitli yaş grupları ve meslek dallarından tenis sporu tutkunu 55 sporcunun katılımıyla gerçekleşiyor. Söker her geçen gün ilginin arttığı tenis sporu ile ilgili düzenlenen turnuvanın açılış törenine Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Sökespor Kulüp Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi F. Evren Gül de katıldı.


Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel yaptığı konuşmada, Söke'de tenise olan ilginin artıyor olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yeni dönem planlamalarında yeni tenis kortları ve spor alanları projelerinin olduğunu belirten Başkan Tuncel, turnuvaya katılanlara da başarılar diledi.


Turnuvanın açılış töreninde turnuvanın minik sporcularına tenis sporuna teşvik amacıyla katılım madalyalarını takdim edildi. - AYDIN

Söke Belediyesi, Eylül, Tenis, Söke, Spor

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 01:51 Kaynak: İHA
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