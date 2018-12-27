Söke'de Terör Propagandası Yapan Şahıs Gözaltına Alındı

Aydın'ın Söke ilçesinde terör propagandası yapan bir şahıs Jandarma tarafından gözaltına alındı.

Aydın'ın Söke ilçesinde terör propagandası yapan bir şahıs Jandarma tarafından gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timinde (JASAT) "Güvenliğiniz Görevimizdir" sloganı ile Pkk/Kck terör örgütüne yönelik yürütülen faaliyetlerde Söke Sazlı Mahallesi'nde F.G. isimli şüphelinin Pkk/Kck terör örgütü propagandası yaptığı duyumu alındı.



Şüpheli F.G. nin sosyal medya üzerinden terör örgütü (Pkk/Kck) yaptığı tespit edilerek, yapılan operasyon ile Söke Sazlı Mahallesi'nde ki evinde yakalanarak adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - AYDIN

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