Son Dakika Haberleri: Söke'de Terör Propagandasına Gözaltı

Söke'de Terör Propagandasına Gözaltı

49 dakika önce

AYDIN'ın Söke ilçesinde, sosyal medyada ve bire bir görüşmelerde terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen 1 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Söke'de Terör Propagandasına Gözaltı, System.String[]
AYDIN'ın Söke ilçesinde, sosyal medyada ve bire bir görüşmelerde terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen 1 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalarda, Söke'nin Sazlı Mahallesi'nde yaşayan F.G.'nin (30) sosyal medyada ve bire bir görüşmelerde terör örgütü propagandası yaptığı belirlendi. Sabah saatlerinde evine yapılan operasyonla gözaltına alınan F.G.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:37 Kaynak: DHA

Jandarma, Aydın, Söke, Güncel
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