Söke'de Terör Propagandasına Gözaltı
49 dakika önce
AYDIN'ın Söke ilçesinde, sosyal medyada ve bire bir görüşmelerde terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen 1 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.
AYDIN'ın Söke
ilçesinde, sosyal medyada ve bire bir görüşmelerde terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen 1 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı. Aydın
İl Jandarma
Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi
(JASAT) tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalarda, Söke'nin Sazlı
Mahallesi'nde yaşayan F.G.'nin (30) sosyal medyada ve bire bir görüşmelerde terör örgütü propagandası yaptığı belirlendi. Sabah
saatlerinde evine yapılan operasyonla gözaltına alınan F.G.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
- Aydın
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:37 Kaynak: DHA
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