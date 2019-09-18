Söke'de tır yangını
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Söke'de park halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:46 Kaynak: AA
Söke'de park halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, bir maden ocağına nakliye yapan M. Emin Akbudak, Avşar Mahallesi'nde tırını yol kenarına park etti.
Bir süre sonra tırın ön tarafından dumanlar çıktığını gören Akbudak, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen tırda hasar oluştu.
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