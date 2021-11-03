Söke'de toplu taşıma araçları denetlendi - Son Dakika

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri son zamanlarda toplu taşıma araçları ile ilgili vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine çalışma başlattı.

Eşi ve 2 çocuğunu tabancayla vurarak öldüren sanık kendini savundu: Kimi nasıl vurduğumu hatırlamıyorum