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Söke'de trafik denetimi

52 dakika önce

Aydın'ın Söke ilçesinde drone ile trafik denetimi yapıldı.

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Aydın'ın Söke ilçesinde drone ile trafik denetimi yapıldı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Söke Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği ekiplerince Ağaçlı mevkisinde denetim gerçekleştirildi.

Emniyet kemeri takmayan, kırmızı ışık ihlali yapan, seyir halinde cep telefonu kullanan, kask takmayan sürücüler drone ile tespit edildi.

Uygulama kapsamında 40 sürücüye, yaklaşık 8 bin lira ceza kesildi.

Aydın, Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:34 Kaynak: AA
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