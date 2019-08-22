Söke'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
4 dakika önce
Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:30 Kaynak: AA
Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Sebahattin Çiftçi yönetimindeki 09 S 8295 plakalı otomobil, Güllübahçe Mahallesi girişinde, Didim istikametinden gelen Caner Karasu'nun kullandığı 09 JU 664 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, 09 JU 664 plakalı otomobildeki Bedriye Karasu yaşamını yitirdi. Kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 yaralı ise Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aydın'da yerli Game Of Thones filmini çektiler, izleyenler tam not verdi Aydın Yılmaz, Sakaryaspor'a transfer oldu Marketin ortasına dışkısını yapan adam böyle görüntülendi Boşnaklar Rasim Ozan Kütahyalı'nın peşini bırakmıyor! Beyaz TV önünde eylem kararı aldılar