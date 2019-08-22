Son Dakika Haberleri: Söke'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
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Söke'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

4 dakika önce

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Sebahattin Çiftçi yönetimindeki 09 S 8295 plakalı otomobil, Güllübahçe Mahallesi girişinde, Didim istikametinden gelen Caner Karasu'nun kullandığı 09 JU 664 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, 09 JU 664 plakalı otomobildeki Bedriye Karasu yaşamını yitirdi. Kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 yaralı ise Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karasu, Aydın, Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:30 Kaynak: AA
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