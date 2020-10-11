Söke'de trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Söke'de trafik kazası: 1 ölü

11.10.2020 15:19
Söke'de trafik kazası: 1 ölü, System.String[]

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti.

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza, Söke- Didim karayolu üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G. (21) yönetimindeki 09 BM 021 plakalı Renault otomobil, H.G. (56) idaresindeki plakasız motosiklet ile çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisi ile motosikletten yol kenarına savrulan H.G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Söke'de trafik kazası: 1 ölü
Söke'de trafik kazası: 1 ölü
Söke'de trafik kazası: 1 ölü
Söke'de trafik kazası: 1 ölü
Söke'de trafik kazası: 1 ölü
Söke'de trafik kazası: 1 ölü

Didim, Aydın, Kaza, Söke, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Söke'de trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

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