Söke'de trafik kazası: 1 yaralı
1 saat önce
Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Aydın Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 08:32 Kaynak: AA
'ın Söke
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Harun Kök yönetimindeki 06 HRF 09 plakalı otomobil, Novada Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki elektrik direğine çarpıp yan döndü.
Kazada, yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık Ekipleri yaralıyı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırdı.
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