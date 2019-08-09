Son Dakika Haberleri: Söke'de trafik kazası: 1 yaralı
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Söke'de trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Söke'de trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Harun Kök yönetimindeki 06 HRF 09 plakalı otomobil, Novada Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki elektrik direğine çarpıp yan döndü.
Kazada, yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık Ekipleri yaralıyı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırdı.
Aydın, Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 08:32 Kaynak: AA
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