Son Dakika Haberleri: Söke'de trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Söke'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Söke'de trafik kazası: 1 yaralı

6 saat önce

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Almanya uyruklu bir kişi yaralandı.

Söke'de trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Almanya uyruklu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın'dan Söke yönüne giden Almanya uyruklu Ute Margot Sachroder yönetimindeki 09 MA 109 plakalı otomobil ile aynı yöndeki Bilgin Uyguç yönetimindeki 35 HOS 67 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çapışmanın etkisiyle savrulan Sachroder yönetimindeki otomobil, takla atarak yol kenarına fırladı. Yaralanan Sachroder, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Sachroder'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Almanya, Aydın, Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç kadını müstehcen fotoğraflarla tehdit edip para isteyen adamın, geçimini bu yöntemle sağladığı ortaya çıktı
Unicredit, 500 şube kapatacak ve 8 bin işçi çıkaracak Londra'daki Dörtlü Zirve başladı! Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere Suriye'yi konuşacak Kahvehaneye baskın yapan polis, çöp kovasında 88 adet sikke ve 2 adet heykelcik ele geçirdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 21:11:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Söke'de trafik kazası: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]