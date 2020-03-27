Söke'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Söke'de trafik kazası: 1 yaralı
6 saat önce
Aydın'ın söke ilçesinde tırla traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Aydın'ın söke ilçesinde tırla traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Söke'den Milas istikametine giden Muammer Doğan (37) yönetimindeki 54 KS 911 plakalı tır, aynı yönde seyreden Ali Gürcan'ın (30) kullandığı 09 SS 911 plakalı ot biçme makinası taşıyan traktöre arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen traktör şoförü Ali Gürcan yaralandı.
Ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 09:26 Kaynak: AA
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