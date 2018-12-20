Son Dakika Haberleri: Söke'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Söke'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

9 saat önce

Söke-Kuşadası yolunda iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Söke'de Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Söke- Kuşadası yolunda iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Söke Kuşadası karayolu Yenikent mevkiinde meydana gelen kazada, Metin Bulut yönetimindeki 09 JY 606 plakalı otomobil ile Recep Gürgan yönetimindeki 48 TE 614 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada şoförler ile birlikte 48 TE 614 plakalı araçta bulunan Ayşe Şahin yaralandı. 112 Acil sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastahanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 08:47 Kaynak: İHA

Yenikent, Kuşadası, Söke, 3. Sayfa
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