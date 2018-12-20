Söke'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
9 saat önce
Söke-Kuşadası yolunda iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Söke- Kuşadası
yolunda iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Söke Kuşadası karayolu Yenikent
mevkiinde meydana gelen kazada, Metin Bulut
yönetimindeki 09 JY 606 plakalı otomobil ile Recep Gürgan yönetimindeki 48 TE 614 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada şoförler ile birlikte 48 TE 614 plakalı araçta bulunan Ayşe Şahin
yaralandı. 112 Acil sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastahanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 08:47 Kaynak: İHA
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