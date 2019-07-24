Söke'de trafik kazası: 3 yaralı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Söke'de trafik kazası3 yaralıKazanın meydana geldiği kavşaktan detayAmbulansın yaralıları hastaneye götürmesiTrafik polislerinin olay yeri incelemesiKavşaktan genel görünüm Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Taner Pidecioğlu yönetimindeki 09 HH 078 plakalı otomobil, Madenciler Kavşağı'ında İsmail Yıldırım idaresindeki 09 S 5265 plakalı otomobille çarpıştı.İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada, sürücü Pidecioğlu, araçtaki Nihan Şen ve 3 yaşındaki Hira Pidecioğlu yaralandı.Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.