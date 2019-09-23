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Söke'de trafik kazası: 3 yaralı

1 saat önce

Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Söke'de trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Söke şehir merkezinden Aydın Caddesi yönüne giden E.E. yönetimindeki 45 PT 011 plakalı otomobil ile Ahmet Yesevi Sokak'tan Aydın Caddesi'ne çıkan Z.O. yönetimindeki 09 JK 095 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil sörücüsü Z.O. ve diğer otomobilde bulunan 2 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aydın, Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:52 Kaynak: AA
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