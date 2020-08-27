Söke'de trafik uygulamaları - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesinde gerçekleştirilen trafik uygulamalarında 278 araca ceza kesildi.
Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Bürosu ekipleri ilçenin değişik noktalarında uygulama yaptı.
Uygulamada 1006 taşıt kontrol edilirken, 11 araç trafikten men edildi. 7 motosiklet hakkında işlem yapan ekipler, bu motosikletlerin 3 tanesinin çalıntı olduğunu tespit etti.
Yapılan denetimlerde 278 araca Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince cezai işlem uygulandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 14:11 - Kaynak: AA
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