Söke'de traktör kazası: 1 ölü - Son Dakika
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Söke'de traktör kazası: 1 ölü

18.05.2022 15:04
Söke'de traktör kazası: 1 ölü

Aydın'ın Söke ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 54 yaşındaki Metin Karatekeli hayatını kaybetti.

Aydın'ın Söke ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 54 yaşındaki Metin Karatekeli hayatını kaybetti.

Kaza, Söke'ye bağlı Eski Özbaşı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Karatekeli kontrolündeki traktör seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine su kanalına devrilirken, Karatekeli traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler 54 yaşındaki Karatekeli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Söke'de traktör kazası: 1 ölü
Söke'de traktör kazası: 1 ölü
Söke'de traktör kazası: 1 ölü

YORUMLAR
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Aydın'da sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü öldü Aydın'da sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü öldü ÖLÜM YOLU'NDA TEDBİRLER SONUÇ VERDİ; KAZA YAŞANMADI ÖLÜM YOLU'NDA TEDBİRLER SONUÇ VERDİ; KAZA YAŞANMADI
Kaynak: İHA

Traktör, Aydın, Kaza, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Söke'de traktör kazası: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Söke'de traktör kazası: 1 ölü - Son Dakika
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