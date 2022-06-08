Söke'de traktör kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Söke'de traktör kazası: 1 yaralı

08.06.2022 09:55
Söke'de traktör kazası: 1 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Necdet A. idaresinde Azmak mevkiinde ilerleyen traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile su kanalına devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri traktör sürücüsü Necdet A.'yı ilk tedavisinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Söke'de traktör kazası: 1 yaralı
Söke'de traktör kazası: 1 yaralı
Söke'de traktör kazası: 1 yaralı
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Kaynak: İHA

Aydın, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Söke'de traktör kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Söke'de traktör kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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