Son Dakika Haberleri: Söke'de turist kafilesini taşıyan midibüs kaza yaptı: 1'i ağır 4 yaralı
Son Dakika Genel Söke'de turist kafilesini taşıyan midibüs kaza yaptı: 1'i ağır 4 yaralı

Söke'de turist kafilesini taşıyan midibüs kaza yaptı: 1'i ağır 4 yaralı

35 dakika önce

Söke'de turist kafilesini taşıyan midibüs kaza yaptı: 1'i ağır 4 yaralıAYDIN - Söke-Milas Karayolu üzeri Sarıkemer kavşağında meydana gelen feci kaza ucuz atlatıldı.

Söke'de turist kafilesini taşıyan midibüs kaza yaptı: 1'i ağır 4 yaralı

AYDIN - Söke- Milas Karayolu üzeri Sarıkemer kavşağında meydana gelen feci kaza ucuz atlatıldı. Turist kafilesini taşıyan özel bir tur şirketine ait midibüsün şoförü ağır olmak üzere, araçta bulunan 3 turist de yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde Sarıkemer Mahallesi kavşağında turist kafilesini taşıyan 72 BC 123 plakalı Aydın A. yönetimindeki midibüsün lastiği patladı. Midibüs önce yol kenarında bulunan trafik ışığı direğine çarptı. Dev direği yerinden söken ve deviren midibüs, bir süre ilerledikten sonra durabildi. Olay yerinde Jandarma ve Bölge Trafik ekipleri tedbir alırken, 112 acil servis ekipleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri olay yerinde yaralılara müdahale etti.

Aracın şoförü Aydın A. şoför mahalline sıkışırken, yapılan çalışma sonrasında çıkarıldı. Ağır yaralı olduğu öğrenilen şoför Aydın A. ve midibüste bulunan diğer yaralı 3 turist, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayı hafif yaralarlar atlatan diğer turistlerin tedavileri, olay yerindeki sağlık ekiplerince ayakta yapıldı.

Turist kafilesini taşıyan midibüsün Kuşadası'ndan yola çıktığı ve kafileyi Bodrum Havaalanı'na götürdüğü öğrenildi.

Söke'de turist kafilesini taşıyan midibüs kaza yaptı: 1'i ağır 4 yaralı

turist, Söke, Genel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:08 Kaynak: İHA
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