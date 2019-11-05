Son Dakika Haberleri: Söke'de üniversite öğrencilerine organ bağışı eğitimi
Son Dakika Güncel Söke'de üniversite öğrencilerine organ bağışı eğitimi

Söke'de üniversite öğrencilerine organ bağışı eğitimi

7 saat önce

Adnan Menderes Üniversitesi A(DÜ) Söke İşletme Fakültesi'nde organ bağışı ile ilgili farkındalık etkinliği düzenlendi.

Söke'de üniversite öğrencilerine organ bağışı eğitimi, System.String[]

Adnan Menderes Üniversitesi A(DÜ) Söke İşletme Fakültesi'nde organ bağışı ile ilgili farkındalık etkinliği düzenlendi.


İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleşen etkinlikte üniversite öğrencilerine organ bağışı ile ilgili bilgiler verildi. Dr. Fatma Burcu Türkmen'in sunum yaptığı etkinliğin katılımcıları arasında Söke İlçe Sağlık Müdürü Dr. Esma Gürsoy ve ADÜ Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç de yer aldı.


3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası süresince halkı bilinçlendirme etkinlikleri yaptıklarını belirten Söke İlçe Sağlık Müdürü Dr. Esma Gürsoy açılış konuşmasında; "Organ bağışının önemini daha çok kişiye duyurarak, yanlış bilgilerin düzelmesi, bilinmeyenlerin öğrenilmesini amaçlıyoruz" dedi.


Dr. Fatma Burcu Türkmen organ bağışının önemi, kimlerin organ bağışı yapabildiği, dikkat edilmesi gereken noktalar, organ bağış kartı gibi konularda bilgiler içeren sunum yaptı. Sunumun ardından İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından fakülte bahçesinde organ bağışına farkındalık konusunda bir stant açılarak, organ bağışlamak isteyen öğrenci ve personelin kayıtları alındı.


İşletme Fakültesi dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç konuya ilişkin yaptığı açıklamada, organ bağışının önemine dikkat çekti. Fakültede gerçekleşen etkinliği bu yıl farklılaştırarak eğitime yönelik genişlettiklerini ifade eden Prof. Dr. Genç; "Herkes bir engelli adayı olduğu gibi aynı şekilde herkesin, ailesinin veya yakınlarının organ bağışına ve kan bağışına da her an ihtiyacı olabilir. Bu nedenle organ bağışı konusunda duyarlılık sahibi olunması gerekiyor. Bu anlamda gerçekleştirdiğimiz etkinliğe büyük katkı sağlayan İlçe Sağlık Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuyuya atlayıp intihara kalkışan üniversiteli, gönderdiği konumla bulundu
Acı haberler peş peşe geldi! Erken doğan bebeğinin ölüm haberine kalbi dayanamadı Suriye devlet ajansı SANA: Suriye ordusu Kamışlı'nın doğusuna asker konuşlandırdı RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in, TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiği iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 21:29:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Söke'de üniversite öğrencilerine organ bağışı eğitimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]