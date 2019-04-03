Söke'de Uyuşturucu Operasyonları

Aydın'ın Söke ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda 35 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'ın Söke ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda 35 şüpheli gözaltına alındı.



Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son iki haftada kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon yaptı.



Operasyonlarda, 35 şüpheli gözaltına alınırken 24 gram metamfetamin, 10 gram esrar ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yol kontrollerinde ise uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanan 3 kişiye toplam 22 bin 192 lira para cezası kesildi, 3 araç trafikten men edildi.



Gözaltına alınan zanlılardan 10'u "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken diğerleri sorgularının ardından serbest bırakıldı.

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