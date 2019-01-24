Söke'de Yağışla Birlikte Fırtına Etkili Oldu
31 dakika önce
Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Bağarası Mahallesi'nde yağışla birlikte meydana gelen fırtına evin çatısını uçurdu.
Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Bağarası Mahallesi'nde yağışla birlikte meydana gelen fırtına evin çatısını uçurdu.
Bağarası Mahallesi Camikebir Mahallesi Kardak mevkiinde fırtına ile oluşan kısa süreli hortum dev çatıyı alarak, metrelerce ileri fırlattı. Profil demir ve saç malzemeden oluşan dev çatı kağıt gibi savrulurken, herhangi bir yaralanma veya can kaybına sebep olmaması teselli kaynağı oldu. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:55 Kaynak: İHA
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