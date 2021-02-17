Söke'de yayın hayatına başlayan tarih dergisinin tanıtımı yapıldı - Son Dakika

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Söke Tarih Araştırmaları ve Kültür Derneği'nin hazırladığı "Söke Tarih-Söke Yerel Tarih Araştırmaları" dergisinin tanıtımı yapıldı.

Hacı Halil Paşa Halk Kütüphanesinde gerçekleştiren tanıtım toplantısında konuşan Söke Kaymakamı Soner Zeybek, tarihin ön plana çıkartılması ve bunların kayıt altına alınmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Derneğin başkanı İsmail Caner Genç ise "Maalesef geçmişimizi çok çabuk unutuyoruz. Bu topraklara değer katan isimleri unutuyoruz. Yardımseverlerimizi unutuyoruz. Yazılı belge haline getirmezsek her zaman unuturuz. Bu nedenle biz Söke'de bir ilk olan bu dergiyi hazırlayıp çıkarttık." diye konuştu.

Programa İlçe Jandarma Komutanı binbaşı Gökhan Kurgan, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı ve siyasi parti temsilcileri katıldı.