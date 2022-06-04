Söke'de yolcu minibüsü devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
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Söke'de yolcu minibüsü devrildi: 3 yaralı

04.06.2022 14:37
Söke'de yolcu minibüsü devrildi: 3 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolcu minibüsü devrilirken, kazada 3 kişi yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolcu minibüsü devrilirken, kazada 3 kişi yaralandı.

Olay, Yeşilköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.B. kontrolündeki 09 M 2914 plakalı Karakaya Mahallesi yolcu minibüsü seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada minibüste yolcu konumunda bulunan G.Ü., R.K., ve C.U. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaptı. Yaralanan 3 kişi ile birlikte minibüste bulunan diğer 7 yolcu da tedbir amaçlı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Yeşilköy Mahallesi, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Söke'de yolcu minibüsü devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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