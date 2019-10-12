Söke'de Yörük Derneği renkli görüntülerle açıldı

Söke'de Yörük ve Türkmen Kültürünü Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği kuruldu.



Kurucu Başkanlığını Sami Karagöz'ün üstlendiği derneğin kurucu yönetim kurulunda ise Şakir Gülmez, Mehmet Özbaş, Mehmet Ali Limoncu, Gürhan Selçuk, Ömerül Faruk Talancı, Pakize Yanıkoğlu, Murat Çetinkaya ve Ahmet Yemiş yer alıyor.



Çeltikçi Mahallesi Şafak Sokak'ta bulunan dernek binasının açılış töreni yapıldı. Törene Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, Söke Emniyet Müdürü Yalçın Şipal, Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan, ADÜ Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç, Söke önceki dönem Belediye Başkanı Süleyman Toyran başta olmak üzere; Muğla, Turgutlu, Ödemiş, Koçarlı, Manisa, Germencik'ten Yörük Derneklerinin temsilcileri katıldı.



Konuşma yapan Söke- Aydın Yörük ve Türkmen Kültürünü Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Sami Karagöz; "Biz Yörük kültürünü yaşatmak için yola çıktık. İnşallah arkadaşlarımla birlikte yorulmadan bu kültürü yaşatmak için elimizden gelen tüm çabayı sarf etmek için yola çıktık. Bizi açılışımızda yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Türk Boyları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı ve Muğla Yörük Obaları Derneği Başkanı Orhan Akcan yaptığı konuşmasına Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe dua ederek başladı. Orhan Akcan; "30 yıl önce Yürük Türkmen dernekleri yoktu. Yörükleri olarak geçmişte biraz ezik büyüdük. Ama görüldü ki bu Milletin has evlatları safkan Türkler, Yörük Türkmenler; bugüne kadar dokusunu korumuş ve bugünlere kadar gelmişlerdir. Biz yediden yetmişe devletimizin emrindeyiz. Söke'de yeni derneğimiz kuruldu. Başka derneklerimizde var ama sevinerek söylüyorum o derneklerimizin yönetimleri de burada. Demek ki biz Yörükler de bir araya gelmeyi öğreniyoruz. Derneğimizin hayırlı hizmetler vermesini temenni ediyorum" dedi.



Yapılan konuşmaların ardından dua edilirken, duanın ardından dernek binasının açılış kurdelesi kesildi. Zeybek oyunlarının sergilendiği açılış törenine davul zurna ve dağıtılan lokma renk kattı. - AYDIN