Söke'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Söke'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
28.01.2021 15:40
Söke'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu Aydın'ın Söke ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, vatandaşlar kar görmek için dağlara çıktı.
Söke'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, vatandaşlar kar görmek için dağlara çıktı.
Söke ilçe merkezinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı devam ediyor. İlçenin Yamaç, Çavdar, Demirçay, Sofular, Aslanyaylası mahallelerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Lapa lapa yağan kar sonrasında her yer beyaza büründü. Sökeli vatandaşlar ise yağan kar sonrası dağlara akın etti. Çocuklarıyla kar görmeye gelen aileler keyifli anlar yaşadı. Kar yağışının aralıklarla sürdüğü öğrenildi.
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