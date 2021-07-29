Söke'de zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Söke'de zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydın'ın Söke ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Aydın'ın Söke ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Bağarası Mahallesi Sayrakçı mevkisindeki zeytinlik alanda yangın çıktı. Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye ve orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Kontrol altına alınan yangında 30 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangın bölgesine gelen Söke Kaymakamı Soner Zeybek, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yangın kontrol altına alındı, ekipler büyük özveriyle çalışıyor. Rüzgar çok büyük bir risk faktörü. Şu anda soğutma çalışmalarımızı yapıyoruz. Sıkıntılı bir durum yok." dedi.

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