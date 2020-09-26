Söke'de ziraat alanındaki yangın ormana sıçradı (2) - Son Dakika

HAVADAN MÜDAHALE SONA ERDİ

Aydın'ın Söke ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangında, havanın kararmasıyla beraber havadan müdahale sona erdi. Söndürme çalışmalarında alevlerin önü kesildi. Yaklaşık 50 ev tedbir amaçlı tahliye edilirken, alevlerin hafiflemesi sonrasında bazı vatandaşlar evlerine geri dönmeye başladı.

'İLK BAŞTA KÜÇÜKTÜ, ÇALILARLA SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTIK ' Yenidoğan Mahallesi 'nde oturan ve evlerinden tahliye edilen vatandaşlardan Şahin Kaya , yangında bir TIR'ın alevlerden zarar gördüğünü belirterek, "Hafta sonu olduğu için alkol kullananlar, sigara içenler, hepsi mağazaların olduğu taraftalar. Yangın orada başladı. Sigara içip attıkları söyleniyor, ilk başta küçücük bir yerdi. Oğlumla beraber çalılarla söndürmeye çalıştık ama beceremedik. Çok aşırı rüzgar vardı, alevler hemen büyüdü" dedi.'GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYORDU'

Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan ve evinden tahliye edilen bir başka vatandaş Ferhat Kaya ise işten geldiğini ve bir anda rüzgarla beraber yangının nasıl geldiğini anlamadığını aktararak, "Göz gözü görmüyordu. Hepimiz çok korktuk. Şu anda herkes dışarıda perişan bir durumdayız. Elektriklerimizi kapattık. Ailelerimizde yaşlılar vardı, onları hemen boşalttık, buradan uzaklaştırdık" diye konuştu.

Davut CAN- Burhan CEYHAN/SÖKE (Aydın),