Son Dakika Haberleri: Söke'de Ziraat Odaları İl Koordinasyon Toplantısı
Son Dakika Güncel Haber

Söke'de Ziraat Odaları İl Koordinasyon Toplantısı

2 saat önce

Söke'de ilçesinde Ziraat Odaları İl Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Söke'de Ziraat Odaları İl Koordinasyon Toplantısı, System.String[]
Söke'de ilçesinde Ziraat Odaları İl Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.
Söke Ziraat Odası'nda yapılan toplantıda konuşan Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, kent genelinde sağanak ve dolu yağışı dolayısıyla pamuk, mısır, tütün, domates, kiraz, kestane ve zeytinde hasar oluştuğunu söyledi.
Konuya ilişkin raporlar hazırladıklarını aktaran Kendirlioğlu, ürünleri zarar gören çiftçilerin yanında olduklarını ifade etti.
Kendirlioğlu, çiftçiye prim ödemelerinin yüzde 70'inin ödendiğini, geriye kalan kısmının ise bir an önce ödenmesi gerektiğini dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:56 Kaynak: AA
dolu yağışı, ziraat odası, efeler ziraat odası, söke, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: AK Parti'de kopuşlar başladı İzmir'de fayton dönemi resmen kapandı "Pedofili" içeren "Zümrüt Apartmanı"nın yazarı ve yayıncısı hakkına istenen ceza belli oldu Yarış tayları, ev fiyatına alıcı buldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 13:07:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Söke'de Ziraat Odaları İl Koordinasyon Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]