Söke'deki 160 kişinin karantina süresi doldu - Son Dakika

Söke'deki 160 kişinin karantina süresi doldu
6 saat önce
Cezayir'den getirilen 160 Türk vatandaşı, korona virüsü tedbirleri kapsamında Söke'deki Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait öğrenci yurdunda karantinaya alınmıştı.
Cezayir'den getirilen 160 Türk vatandaşı, korona virüsü tedbirleri kapsamında Söke'deki Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait öğrenci yurdunda karantinaya alınmıştı. 5 Nisan'da Söke'deki öğrenci yurduna yerleştirilen 160 kişinin karantina süresi dolarken, yapılan sağlık kontrollerinde herhangi bir sorunun olmadığı tespit edildi. Sabah saatlerinde yurt önüne gelen sekiz otobüs ile öğrenci yurdu tahliye edildi.
Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Söke Meryem Yazıcıoğlu KYK yurdunda 14 gündür karantinada bulunan Cezayir' den gelen 160 Türk Vatandaşının karantina süresi bitti. Herhangi bir sağlık problemi olmadığı anlaşılan vatandaşlarımız bu sabah itibariyle AFAD tarafından temin edilen 8 otobüs ile öğrenci yurdundan sorunsuz bir şekilde ayrıldılar. Karantina süresince vatandaşlarımızın sağlık ve esenliği için fedakarca hizmet veren bütün görevlilerimize teşekkür ediyorum. Zor zamanlarda empati kaçınılmazdır" dedi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 11:19 Kaynak: İHA
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