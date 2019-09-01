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Söke'deki feci kazada 8 Kişi yaralandı

13 saat önce

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen ve üç aracın karıştığı kazada sekiz kişi yaralandı.

Söke'deki feci kazada 8 Kişi yaralandı, System.String[]

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen ve üç aracın karıştığı kazada sekiz kişi yaralandı. Söke-Aydın karayolu Argavlı mahallesi yakınlarında meydana gelen kaza sonrası karayolu uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Çevredeki vatandaşlar ve karayolundaki diğer araçlarda bulunanlar yardıma koştu.


Edinilen bilgiye göre Mahfuz K. (48) himayesindeki 06 BB 0617 plakalı otomobille direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Karşı şeritte seyir halindeki Mehmet D. (48)'nun kullandığı 35 AIS 467 plakalı otomobil ile Kayhan D. (38)'nin kullandığı 35 KY 450 plakalı otomobile çarptı. 3 aracın karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Söke ve Aydın'da tedavi altına alınırken yaralılardan 1'inin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Trafik kazasında sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Ceyda K, Nermin T. D., Hülya A., Metehan D. (8), Damla B.D (13), Günay D., yaralandı. Yaralılardan Ceyda K.'nin ameliyata alındığı durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.


Kaza ile ilgili olarak soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Aydın, Söke, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 09:58 Kaynak: İHA
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