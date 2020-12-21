Söke'deki Güllübahçe'de gül dikimi yapıldı - Son Dakika

Söke'deki Güllübahçe Mahallesine gül dikimi için tören düzenlendi.

Eski belediye binası önünde gerçekleşen sembolik dikim törenine katılarak konuşma yapan Belediye Başkanı Levent Tuncel, Güllübahçe'yi adına yakışır bir mahalle yapmak üzere güllerle donatmak için çalışma başlattıklarını söyledi.

Mahalleye ilk etapta 7 bin fidan dikileceğini ifade eden Tuncel, mahallede bir gül festivali de düzenlemek istediklerini kaydetti.

Muhtar Yusuf Çam ise Güllübahçe'nin simgesi olan güllere yıllardır hasret kaldığını dile getirerek, "Başkanımız güllerimize yeniden kavuşacağımızın sözünü vermişti. Dikim bugüne nasip oldu" dedi.

Gül fidanlarının mahalledeki Kapaklı mevkiinden Turunçlar mevkiine kadar olan 4 kilometrelik güzergaha dikileceği belirtildi.