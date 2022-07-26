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Söke'deki orman yangınına günün ilk ışıkları ile müdahale başladı AYDIN - Aydın 'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangınına günün ilk ışıkları ile başlayan müdahale, yangın söndürme helikopterleri ve uçakları aracılığıyla da devam ediyor.

Kaynak: İHA

Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

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