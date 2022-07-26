Söke'deki orman yangınında alevler geceyi aydınlattı - Son Dakika
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Söke'deki orman yangınında alevler geceyi aydınlattı

26.07.2022 05:42
Söke'deki orman yangınında alevler geceyi aydınlattı

Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangınında 12'nci saate girilirken, ekipler gece boyunca müdahaleye devam etti.

Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangınında 12'nci saate girilirken, ekipler gece boyunca müdahaleye devam etti. Alevler geceyi aydınlattı, havadan ve karadan müdahale aralıksız sürdü.

Yangın, Argavlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Alevler şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyük bir alana yayıldı. Olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına karadan müdahale ederken, yangın söndürme helikopterleri ve uçakları da havadan müdahaleye başladı.

Gece görüşlü helikopterler çalıştı

Havanın kararması ile birlikte gecenin karanlığını alevler aydınlattı. Gökyüzüne yükselen alevler geceyi gündüze çevirirken, müdahale aralıksız olarak gece boyunca da sürdü. Bölgeye yönlendirilen gece görev yapabilme özelliğine sahip yangın söndürme helikopterleri defalarca sorti atarak alevlere su attı. Orman ve belediye ekipleri de karadan alevleri kontrol altına almak için canla başla çalıştı. Yer yer güçlenen alevlere müdahalede sivil toplum örgütleri ve gönüllüler de önemli destek sağladı. Çevre il ve ilçelerden gelen araç ve personel desteği ile bölgede 12 saattir aralıksız olarak yangına müdahale sürüyor. - AYDIN

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Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Söke'deki orman yangınında alevler geceyi aydınlattı - Son Dakika

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