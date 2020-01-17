Söke'deki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Söke'deki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Söke'deki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

7 saat önce

Aydın'ın Söke ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Söke'deki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Aydın'ın Söke ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Söke Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Uyuşturucu Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucuyla mücadale çalışmaları kapsamında 3 ayrı adrese operasyon düzenledi.

İkametlerdeki aramalarda 750 gram esrar, 22 gram metamfetamin, 19 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.S, E.İ. ve M.M, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Aydın, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Buket Aydın, parmağından hiç çıkarmadığı yüzükleri hakkında konuştu
İranlı kadının makatından uyuşturucu çıktı Vatandaşlara soruldu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte dikkat çeken anket sonuçları İstanbul'da tatil trafiği başladı! Yoğunluk yüzde 70'e ulaştı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 17:45:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Söke'deki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]