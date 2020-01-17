Söke'deki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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Söke'deki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
7 saat önce
Aydın'ın Söke ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:38 Kaynak: AA
Aydın'ın Söke ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Söke Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Uyuşturucu Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucuyla mücadale çalışmaları kapsamında 3 ayrı adrese operasyon düzenledi.
İkametlerdeki aramalarda 750 gram esrar, 22 gram metamfetamin, 19 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.S, E.İ. ve M.M, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
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