Söke'deki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Gözaltına alınan H.S, E.İ. ve M.M, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Söke Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Uyuşturucu Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucuyla mücadale çalışmaları kapsamında 3 ayrı adrese operasyon düzenledi.

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