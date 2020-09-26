Son dakika haber! Söke'deki yangın rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor - Son Dakika

Son dakika haber! Söke'deki yangın rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor

Gelen son dakika haberlerine göre Aydın'ın Söke ilçesinde, zeytinlik alanda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın devam ediyor.

Son dakika haber! Söke'deki yangın rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor, System.String[]

Aydın'ın Söke ilçesinde, zeytinlik alanda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın devam ediyor. 50 arazöz ve 5 dozerle çalışmalarını sürdüren ekipler, şiddetli rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarını sürdürürken zorlanıyor.

Söke'nin Akçakonak Mahallesi eski atış poligonu yakınlarında zirai bölgede saat 15.50 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle önce zeytinlik alana yayıldı, ardından ormanlık alana sıçradı. Hızla büyüyen yangına ilk etapta Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekiplerince müdahale edildi. Milas'ta konuşlu helikopter yangın söndürme çalışmalarına sevk edildi. Ardından İzmir Denizli ve Isparta Orman Bölge Müdürlüklerinden çok sayıda arazöz, su ikmal aracı ve iş makinesi bölgeye sevk edildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, an itibariyle yangın bölgesinde 50'nin üzerinde arazöz ve su tankeri ile 5 dozerle yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ Bu arada, yangının devam etmesi ve gece olması nedeniyle henüz etkilediği alan tespit edilemezken, yangın nedeniyle Söke Ovası'ndaki verimli binlerce dönüm tarım ve zirai arazisinin yangından zarar gördüğü belirtildi.

(Zafer Hacısalihoğlu - Ekrem Keser - Levent Tuncer/İHA)

Son dakika haber! Söke'deki yangın rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor
Son dakika haber! Söke'deki yangın rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor
Son dakika haber! Söke'deki yangın rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor
Son dakika haber! Söke'deki yangın rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor
Son dakika haber! Söke'deki yangın rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor
Son dakika haber! Söke'deki yangın rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor
Son dakika haber! Söke'deki yangın rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor

Yangın, Muğla, Aydın, Söke, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 22:40 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Söke'deki yangın rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor - Son Dakika

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